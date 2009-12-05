Прокуратура заборонила продавати дитсадок «Орлятко»

Фракція БЮТ у Київській міській раді заявляє, що прокуратура міста Києва заборонила Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ продавати дитсадок «Орлятко», розміщеному у провулку Аскольдів, 5.

Як повідомляє прес-служба фракції БЮТ у Київраді, прокуратура зобов’язала Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не підписувати рішення про внесення змін у програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки із включенням туди дитячого дошкільного закладу №1 «Орлятко».

Депутати інформують, що відповідний лист столичної прокуратури отриманий у відповідь на їхні численні звернення.

У БЮТ зазначають, що у відповіді прокуратури чітко вказано на те, що рішення Київради щодо приватизації дитсадка «Орлятко» «суперечить чинному законодавству, шкодить інтересам дітей та викликає соціальну напруженість серед мешканців столиці», а також що «у разі підписання вищевказаного рішення мером Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ прокуратурою міста Києва будуть вжиті відповідні заходи прокурорського реагування».

БЮТ нагадує, що рішення, в якому дитячий садок №1 «Орлятко» був включений до списку приватизації через внесення змін до рішення Київради від 8 лютого 2007 р. «Про програму приватизації комунального майна територіальної громади м. Києва на 2007-2010 рр.». було прийнято на сесії Київської міської ради 17 вересня 2009 р.

Дитсадок був побудований у 1939 році за проектом відомого архітектора Йосифа Каракіса. За цю роботу він отримав Державну премію СРСР.