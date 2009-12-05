Тимошенко про подолання корупції та нового генпрокурора

Кандидат на пост Президента України, чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що одним з найефективніших механізмів боротьби з корупцією повинно стати впровадження обов’язкового декларування чиновниками своїх видатків.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила в програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

«Корупцію долати треба кількома простими речами. Перше – чесними силовими структурами, а друге – декларуванням… хто власне кажучи корупцією займаються? Не люди ж пересічні, а чиновники, посадовці – ті, які мусять власно декларувати не доходи свої, а видатки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр також додала, що після президентських виборів буде запропонована нова кандидатура на посаду генерального прокурора, яка буде обрана на підставі рекомендацій громадських організацій. «Я вважаю, що і в прокурорській вертикалі є абсолютно нормальні чесні офіцери, але вони сьогодні не у справ, вони сьогодні просто розчинені і відсунуті, вони тільки спостерігають за тим як відкриваються і закриваються кримінальні справи», - вважає вона.

«Я буду радитися з професійним середовищем, я буду вивчати тих людей, які дійсно можуть взяти це в руки, не схибити і не піти по тому ж самому шляху служіння олігархії», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.