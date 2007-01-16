На Волині - збройне пограбування банку

15 січня у місті Володимир-Волинський злочинці увірвались до відділення банку і, погрожуючи зброєю, забрали більш як 120 тис. грн., кілька десятків тисяч доларів.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Володимир-Волинського міськвідділу, а також представники з УМВС України в області на чолі з начальником управління Віктором ШВИДКИМ та його першим заступником Олександром СОХАЦЬКИМ.

Як з’ясувалося, близько 17.30 до приміщення банку, де на той час було четверо працівників, зайшли троє чоловіків у спортивних шапочках із прорізами для очей. Клієнтів на той час у приміщенні не було. Погрожуючи зброєю, нападники змусили працівників банку лягти на підлогу. Після цього двоє злочинців забрали у касі гроші та зникли.

За даним фактом слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС порушено кримінальну справу за ч. 4 ст.187 Кримінального кодексу України. На даний час правоохоронці встановлюють осіб, причетних до цього злочину. Проводиться слідство.