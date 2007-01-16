Алсу подарувала новонародженій доньці Ferrari

Популярна естрадна співачка Алсу зізналася, що її первісток – новонароджена Сафіна – на Різдво отримала в подарунок справжній Ferrari. Дар влетів співачці в копієчку, пише «Сєгодня», але сама Алсу вважає, що її донька варта більшого.

Щоправда, йдеться не про дорогий автомобіль, а про дитячий візок, виконаний у формі автомобіля відомої марки.

Оскільки візок спочатку був розрахований на майбутніх автогонщиків, а не автогонщиць, Алсу на додачу до всього довелося ще і умовляти персонал магазина у Лос-Анджелесі додати подарунку більш «жіночних» обрисів і замовити єдиний екземпляр в рожевому кольорі.

Подейкують, що одна тільки переробка обійшлася співачці у зайвих дві тисячі доларів. Загальну вартість візка поки тримають у таємниці.