Відбудеться урочистий вечір, присвячений 150-літньому ювілею Івана Франка

19 січня о 18-30 в приміщенні Національного академічного драматичного театру ім. Франка „Український форум” за участю Міністерства культури і туризму України, Національного академічного драматичного театру ім. Франка та Українського фонду культури проводить Урочистий вечір з нагоди 150-літнього ювілею Івана Франка. В програмі Вечора виступи Бориса Олійника, Богдана Ступки, провідних артистів, творчих колективів, літераторів, митців та вчених. Телефон:8-050-335-90 89.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter