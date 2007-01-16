Визначено кандидатів на звання “Людина року-2006” (по номінаціях)

Генеральна дирекція загальнонаціональної програми «Людина року» підбила остаточні підсумки експертного опитування за 2006 рік і визначила імена найкращих представників української еліти, які за свої професійні досягнення у минулому році визначені лауреатами одинадцятої загальнонаціональної програми «Людина року–2006» у 19 професійних номінаціях.

Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН президент програми «Людина року» Аркадій РАЙЦИН.

За його словами, напередодні урочистої церемонії вшанування лауреатів та переможців програми «Людина року–2006» та володарів міжнародних та спеціальних премій, яка відбудеться 17 березня у Національному палаці мистецтв «Україна», члени вищої академічної ради програми шляхом таємного голосування визначать володарів титулу “Людина року”.

Згідно з даними остаточного опитування визначено таких лауреатів на отримання премії “Людина року”:

у номінації “Громадський лідер року” - голова центрального виконкому НСНУ Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, голова «Українського фонду культури» Борис ОЛІЙНИК, лідер партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО,

у номінації “Регіональний лідер року” - голова Дніпропетровської облдержадміністрації Надія ДЄЄВА, голова Харківської облради Василь САЛИГІН, голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО,

у номінації “Міський голова року” - міський голова м. Харкова Михайло ДОБКІН, голова м. Львова Андрій САДОВИЙ, голова м. Миколаєва Володимир ЧАЙКА,

у номінації “Промисловець року” - голова правління ВАТ «Запоріжкокс» Борис ВОЙТЕНКО, директор Одеського припортового заводу Валерій ГОРБАТКО, голова правління – генеральний директор ВАТ «Донецький металургійний завод» Олександр РИЖЕНКОВ, голова правління ВАТ «Запоріжсталь» Віталій САЦЬКИЙ,

у номінації “Підприємець року” - голова правління ЗАТ «Строймак Кнауф» Олександр ГАВРИШ, генеральний директор холдингу «IDS GROUP» Микола КМИТЬ, генеральний директор компанії «Т.М.М.» Микола ТОЛМАЧОВ,

у номінації «Менеджер року” - президент асоціації «ПФТС» Ірина ЗАРЯ, генеральний директор УДППЗ «Укрпошта» Ігор КРАВЕЦЬ, голова правління - генеральний директор ВАТ «Полтавакондитер» Валерій ПЛАКСІЙ, президент групи компаній «Фінансовий Союз» Дмитро ФОМЕНКО,

у номінації “Фінансист року” - голова правління ВАТ «Родовід Банк» Денис ГОРБУНЕНКО, голова правління ВАТ «Укрексімбанк» Віктор КАПУСТІН, голова ради директорів ТОВ КБ «Дельта» Микола ЛАГУН, голова правління ВАТ «Кредитпромбанк» Людмила РАСПУТНА,

у номінації “Лідер малого та середнього бізнесу року” - ТОВ «КВІН-СВІГ» генеральний директор - Ігор АНДРОСОВ, компанія «ХОФФМАНН ЛЯ-РОШ ЛТД» в Україні - голова представництва компанії Сергій ГРИНЕВИЧ, ДП «ЕСКА ФУД СОЛЮШИНС» - генеральний директор – Микола РУДЬ.

у номінації “Національна торговельна марка року” - ТМ «Космо», ТМ «Нестле», ТМ «Щедрий дар»,

у номінації “Інвестиція року” - інвестиційні проекти ТОВ «МЕТРО кеш енд кері Україна», інвестиційні проекти компанії «Драгон Капітал», інвестиційні проекти ТОВ «КНАУФ гіпс Донбас»,

у номінації “Аграрій року” - голова наглядової ради ТОВ «Тульчинський маслосирзавод» Станіслав ВОЙТОВИЧ, генеральний директор ТОВ «Фірма «Астрата–Київ» Віктор ІВАНЧИК, директор державного підприємства «Дослідне господарство «Еліта» Валентин КОЧМАРСЬКИЙ,

у номінації “Журналіст року в галузі друкованих ЗМІ» - Михайло БІЛЕЦЬКИЙ (газета «CN-Столичные новости»), Тетяна КРЕМЕНЬ (журнал «Корреспондент»), Володимир СКАЧКО (газета «Кіевскій телеграфъ»),

у номінації “Журналіст року в галузі електронних ЗМІ» - Роман ЧАЙКА («5 канал»), Роман ЧАЙКОВСЬКИЙ (радіо «ЕРА ФМ»), Савік ШУСТЕР (телеканал «ІСТV»),

у номінації “Вчений року” - директор Радіоастрономічного інституту НАН України, академік НАН України Леонід ЛИТВИНЕНКО, віце-президент НАН України, академік НАН України Антон НАУМОВЕЦЬ, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, академік НАН України Олексій ОНИЩЕНКО,

у номінації “Митець року» - Заслужений діяч мистецтв України, режисер-документаліст Сергій БУКОВСЬКИЙ, Заслужений діяч мистецтв України, головний диригент Симфонічного оркестру Національної філармонії України Микола ДЯДЮРА, Заслужений працівник культури України, президент Всеукраїнської громадської організації «Циркова спілка Кобзова” Микола КОБЗОВ.

у номінації “Актор року” - Народний артист України, актор Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки Давид БАБАЄВ, актриса Молодого театру, володарка премії «Київська пектораль» Ірма ВІТОВСЬКА, заслужений артист України, актор Молодого театру Валерій ЛЕГІН,

у номінації “Спортсмен року” - чемпіон світу 2006 р. з легкої атлетики (в приміщенні), срібний призер Чемпіонату Європи 2006 р. з легкої атлетики Іван ГЕШКО, бронзові призери Олімпійських ігор у Туріні з фігурного катання, срібні призери Чемпіонату Європи 2006 р. з фігурного катання Олена ГРУШИНА та Руслан ГОНЧАРОВ, чемпіонка Європи 2006 р. з плавання на дистанції 100 м брасом Анна ХЛІСТУНОВА,

у номінації “Меценат року” - президент Громадського фонду Святого Андрія Первозваного Анатолій КОВАЛЕНКО, генеральний директор ЗАТ «КРАФТ Фудз Україна», меценат конкурсу «Коронація слова» Юрій ЛОГУШ, голова зборів засновників Асоціації «Український діловий центр економічного розвитку СНД» Микола ПЕТРЕНКО,

у номінації “Юний талант року” - переможниця конкурсу «Маленька принцеса світу-2006» Анастасія ЄВЧЕНКО, юний оперний співак, переможець телевізійного проекту «Шанс» у 2006 р. Віктор МЕЛЬНИК, переможець Національного конкурсу «Дитяче Євробачення–2006” Назар СЛЮСАРЧУК.