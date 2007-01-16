”Розвиток бізнесу” зосередиться в Ялті на три дні

18-20 січня в рамках програми Managers` Training Programme (МТР), яка реалізується за підтримки Європейського Союзу, в Ялті пройде конференція "Розвиток бізнесу".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму з посиланням на представників програми МТР.

У роботі конференції "Розвиток бізнесу" планується участь близько 70 представників ряду українських підприємств і навчальних закладів, представників регіональних робочих груп програми "Українська ініціатива", а також європейських і українських експертів проекту МТР.

На конференції обговорюватимуться заплановані програмою МТР заходи щодо компонентів "Підтримка розвитку підприємства" і "Підтримка розвитку потенціалу навчальних закладів", а також перспективи для університетів-учасників і тренерів.

У МТР повідомили, що завдання програми "Підтримка розвитку підприємств" - підтримати 20 компаній України в зміцненні їхнього потенціалу через розвиток персоналу; підготувати менеджерів, потенційно готових зіграти основну роль у розвитку персоналу своїх компаній; сформувати розуміння ролі і відповідальності в процесі розвитку персоналу; створити групу експертів різного профілю для підвищення рівня конкурентоспроможності компаній.

Довідка УНІАН. Програму Managers` Training Programme виконує Консорціум у складі десяти партнерів із дев`яти країн Європейського Союзу на чолі з Центром Карла Дуйсберга - Carl Duisberg Centren (Німеччина). Консорціум МТР, до складу якого входять Carl Duisberg Centren, Bernard Krief Consultants (Франція); Bit Schulungscenter (Австрія), Consortio Progetto Lazio` 92 (Італія), Copenhagen Development Consulting (Данія), Doradztwo Gospodarzce (Польща), International Business School Budapest (Угорщина), IKESOL (Франція), LDK Consultants (Греція) і NI-CO Northern Ireland Public Sector Enterprises (Великобританія) організує навчання менеджерів із Росії, України, Узбекистану і Азербайджану в країнах ЄС.

Програма МТР направлена на сприяння економічному розвитку країн СНД на основі підвищення кваліфікації керівного складу підприємств.