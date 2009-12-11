Світові ціни на нафту знижуються вже сім днів поспіль
01:24, 11 грудня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни на нафту на світових ринках 10 грудня всьоме поспіль знизилися на тлі збільшення в США запасів продуктів нафтопереробки, викликаного зменшенням попиту на сировину і паливо, повідомляє Reuters.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням в січні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,13 долара - до 70,54 долара за баррель.
Ціна ф`ючерсів з постачанням в січні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів впала на 0,53 долара - до 71,86 долара за баррель.
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