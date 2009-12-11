Кабмін написав МВФ про «непередбачені виклики»

Уряд України просить Міжнародний валютний фонд пом`якшити деякі вимоги Фонду при продовженні співпраці у рамках виділення коштів кредиту stand-by, оскільки виконання програми співпраці проходило на фоні «дуже складних» політичних умов у країні.

Про це йдеться у Листі про наміри, переданому українською стороною в МВФ 7 грудня, під яким стоять підписи прем`єр-міністра, голови Нацбанку і в.о. міністра фінансів України. Текст листа є у розпорядженні УНІАН (текст Листа розміщений на сайті УНІАН-Економіка http://economics.unian.net/rus/detail/29206).

Зокрема, прохання стосується невиконаних Україною зобов`язань, зокрема, щодо підвищення ціни на газ і ситуації з обмінним курсом валюти.

«Ми зіткнулися зі складнощами, які зумовили неможливість виконання на даному етапі деяких з наших зобов`язань. Непередбачені виклики у сфері законодавства, а також постанови судів стали на шляху наших зусиль підвищити ціни на газ для населення і підприємств ТКЕ з дат, про які йшла мова спочатку (1 вересня і 1 жовтня, відповідно – УНІАН), отже, виконання декількох структурних маяків було неповним», - йдеться у документі.

Також, зазначається у листі, довелося застосувати практику авансових виплат відшкодування ПДВ НАК «Нафтогаз України». «Це було життєво необхідно для Компанії для того, щоб вона змогла забезпечити необхідне фінансування для розрахунків за імпортований у серпні газ», – йдеться у листі. Оскільки такий крок привів до зростання показника фіскального дефіциту для загального сектору державного управління приблизно на 0,2%, наголошується в документі, будуть вжиті компенсуючі заходи для того, щоб «забезпечити виконання фіскальних цільових показників станом на кінець року».

Крім того, відхилення офіційного обмінного курсу від курсу міжбанку останнім часом перевищували 2%, що також є недотриманням діючого критерію ефективності щодо невпровадження практики паралельних обмінних курсів. «Зараз ми відновили відповідність нашого офіційного обмінного курсу з ринковим обмінним курсом, і зобов`язуємося не допускати в подальшому коливань, які перевищуватимуть узгоджений 2-процентний інтервал. Як підтверджує реальність, можна зробити висновок, що ринковий курс досяг оптимальної стабілізації в межах 8 грн. за долар», - зазначається у листі до МВФ.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня ц.р. віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ заявив, що Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про виділення Україні четвертого траншу кредиту ще у поточному році, і для цього підпис Президента Віктора ЮЩЕНКА під листом про продовження співпраці не знадобитися – буде достатньо трьох підписів: виконуючого обов`язки міністра фінансів, прем`єр-міністра і голови Національного банку України.

За його словами, цей лист був підписаний головою НБУ Володимиром СТЕЛЬМАХОМ (на 4 грудня документ ще не був підписаний головою НБУ – УНІАН), і у понеділок, 7 грудня, переданий МВФ під час відвідування Фонду українською делегацією, до складу якої ввійшли Г.НЕМИРЯ, в.о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ і перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ.

«Ми передали проект листа про наміри, який був узгоджений і підписаний керівником Нацбанку, прем`єр-міністром і міністром фінансів», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Нагадаємо, що перед виділенням чергового траншу кредиту, згідно з умовами виділення коштів МВФ, Президент, прем`єр-міністр, міністр фінансів України і голова НБУ підписують лист про наміри продовжити співпрацю, демонструючи єдність поглядів і підходів до використання коштів і умов їх надання.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З 2008 року Україна одержала вже три транші кредиту МВФ на загальну суму 12 млрд. дол.

Після підписання Президентом України В.ЮЩЕНКОМ 30 жовтня ц.р. закону про підвищення соціальних стандартів директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив в інтерв`ю західним ЗМІ, що Фонд продовжить співпрацю з Україною тільки після завершення президентських виборів, які заплановані на січень 2010 року.

Разом із тим, 9 листопада ц.р. Представництво МВФ в Україні повідомило, що Фонд готовий до співпраці з Україною за умови досягнення консенсусу всіма гілками влади.

При цьому пізніше глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявила, що Президент В.ЮЩЕНКО не підписуватиме лист намірів про узгодження дій української влади до Міжнародного валютного фонду, що необхідно для виділення Україні четвертого траншу кредиту stand-by.