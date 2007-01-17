Україна хоче взяти участь у будівництві газопроводу «Набукко»

Україна готова взяти активну участь у багатосторонньому проекті будівництва газопроводу «Набукко».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на спільній прес-конференції прем`єр-міністрів України і Туреччини заявив глава українського уряду Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Україна готова брати активну участь у будівництві нафто- і газопроводів у тих країнах, в яких перемагатиме на тендерах», - сказав прем`єр.

При цьому він зазначив, що Україна має в своєму розпорядженні всі технічні можливості і технології для участі в подібного роду проектах.

«Ми маємо дуже серйозні будівельні компанії, які працюють у всьому світі, тому ми використовуватимемо завжди наші можливості і братимемо із задоволенням участь у таких проектах, як «Набукко», - підкреслив прем`єр.

У свою чергу прем`єр-міністр Туреччини Реджеп ЕРДОГАН зазначив, що Туреччина не бачить нічого негативного в тому, щоб у проекті будівництва газопроводу «Набукко» брали участь її сусіди.

«Головне, щоб при цьому «Набукко» ставав сильнішим, і поліпшувався розподіл», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня ц.р. в ході візиту до Румунії Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що Україна найближчим часом передасть свої письмові пропозиції щодо участі в європейському проекті «Набукко», який передбачає прокладання до 2011 року газопроводу до Європи з району Каспійського моря, розробникам проекту. «Розвиток цього газотранспортного проекту нас дуже цікавить», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. Проект «Набукко» передбачає прокладання до 2011 року газопроводу до Європи з району Каспійського моря. Будівництвом та експлуатацією газопроводу «Набукко» займатиметься міжнародний консорціум на чолі з австрійською нафтогазовою компанією OMV. До складу консорціуму входять також партнери OMV із згаданих країн Південно-східної Європи і Туреччини.

За прогнозами міністра економіки Австрії Мартіна БАРТЕНШТАЙНА, через 15-20 років потреби ЄС у природному газі зростуть приблизно на 250 млрд. кубометрів, а імпорт цього виду сировини збільшиться на 300 млрд. кубометрів. Максимальна пропускна спроможність газопроводу «Набукко» складе 31 млрд. кубометрів - 1/10 частина від передбачуваного зростання потреб ЄС.

ЄС має намір подавати політичну і фінансову підтримку будівництву газопроводу «Набукко».