Курс готівкової гривні до долара зміцнився

Курс готівкової гривні по операціях банків з продажу доларів США з початку грудня 2009 року зміцнився на 0,26% – до 8,0299 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Нацбанку, з початку місяця курс гривні до долара США на міжбанківському ринку майже не змінився – зниження курсу гривні становило 0,09%.

Зміни офіційного курсу гривні відображали коливання її котирувань на міжбанківському ринку – з початку грудня вона девальвувала до долара США на 0,07% – до 7,9865 грн./дол. До євро і російського рубля гривня ревальвувала на 1,19% і 2,57%, відповідно.

У Нацбанку зазначають, що з початку грудня зберігалася тенденція до поступової стабілізації на валютному ринку. За стабільної динаміки обмінних курсів гривні обсяги попиту на іноземну валюту і її пропозиції не демонстрували ситуативних коливань.

За таких умов НБУ мав можливість купувати іноземну валюту, збільшуючи обсяг міжнародних резервів. При цьому Нацбанк підтримав весь обсяг платежів «Нафтогазу України» за його зовнішніми контрактами, що сприяло своєчасному розрахунку компанії за імпортований природний газ і не відбилося на стабілізаційних тенденціях валютного ринку країни.

НБУ продовжував проведення цільових аукціонів для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за валютними кредитами. З початку грудня бути проведено чотири такі аукціони. На них було продано 20,7 млн. дол. США, 0,1 млн. євро і 1,2 млн. швейцарських франків.