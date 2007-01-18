Суд знову візьметься за Різака

Апеляційний суд Івано-Франківської області продовжить слухання кримінальної справи колишнього голови Закарпатської обласної державної адміністрації Івана РІЗАКА 31 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення судом було прийнято вчора, 17 січня. Суд також заслухав свідчення одного з потерпілих по “Свалявському епізоду”. Зокрема, про події 13 листопада 2004 року, коли відбувся погром і виселення агітаторів-прихильників кандидата у Президенти Віктора ЮЩЕНКА в готелі “Горизонт” міста Свалява Закарпатської області.

Потерпілий повідомив, що тоді він був студентом Дрогобицького педінституту і разом із друзями мав намір роздавати агітаційні матеріали. Проте увечері на готель було вчинено погром “невідомими особами спортивної статури та дехто в чорних масках”, і агітаторів було викинуто із приміщення. За його словами, “невідомих” було близько ста осіб, а міліція, яка була під готелем, у дії не втручалася. Він також повідомив, що з матеріалів кримінальної справи йому відомо, що цими діями керував Володимир ПАУЛЬО, який тоді був радником голови Закарпатської облдержадміністрації. На запитання про причетність до погрому І.РІЗАКА свідок відповів, що йому “такі факти невідомі”. Він також визнав, що “перешкод в агітації з боку влади не було”.

У свою чергу підсудний І.РІЗАК добивався від потерпілого продемонструвати йому студентський квиток і чи дійсно він був у Сваляві, оскільки за рапортом начальника паспортного стола Сваляви і матеріалами кримінальної справи прізвище названого студента не зафіксовано. Колишній студент продемонстрував підсудному студентський квиток і підтвердив суду, що був у цей час у Сваляві. Дуже емоційно задавав підсудний чимало запитань потерпілому, що змусило суддю часто робити йому зауваження.

Суд також прийняв рішення застосувати примус до потерпілих і свідків, які добровільно не з’являються на судові засідання.

Довідка УНІАН. І.РІЗАКА, зокрема, обвинувачено у доведенні до самогубства ректора Ужгородського державного університету В.Сливки; зловживанні службовим становищем; отриманні хабара; користуванні мобільним телефоном за рахунок «Закарпаттяобленерго»; організації масових заворушень у Сваляві; незаконній видачі посвідчень радника губернатора трьом особам було затримано 13 травня 2005 року. 16 травня Ужгородський міський суд обрав запобіжним заходом щодо І.РІЗАКА арешт. 13 вересня його було звільнено з-під варти в Ужгородському СІЗО під заставу.