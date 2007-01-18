Зірка ”Бригади” йде в монастир (фото)

Сенсаційну новину повідомляє "Комсомольська правда": відомий актор, один з найбажаніших женихів Росії Дмитро Дюжев йде в монастир, залишаючи все своє майно Церкві. Як розповідає видання, кілька років тому зірка "Бригади" нарікав на те, що сучасна молодь зробила кумирів з бандитів, і признався: ще зі школи мріяв присвятити своє життя служінню Господу. Виявилось, знаменитий Космос дотримується всіх постів, не п`є і не палить. Проте так склалося, що батько Дмитра, артист Астраханського театру юного глядача Петро Дюжев бачив сина виключно в акторській професії і відправив його вчитися до Москви на платне відділення ГІТІС на курс Марка Захарова. Після "Бригади", коли на Дюжева-молодшого обрушилася справжня слава, Петро вирішив, що зробив для свого сина все, що міг, і на тлі сильної депресії у зв`язку зі смертю дочки наклав на себе руки. А через рік від серцевого нападу померла мати актора. І ось зараз, як розповів отець Максим з астраханського приходу при кладовищі, де поховані батьки Дюжева, актор вирішив піти від світу цього. "Діма признався мені, що, зігравши в "Острові", остаточно вирішив постригтися в ченці, – повідомив "КП" священнослужитель. – Мовляв, тільки в монастирі він відчуває себе по-справжньому спокійним і щасливим. Говорить, після прем`єри фільму "Втомлені сонцем-2" присвятить себе Церкві". Сам Дюжев поки не хоче коментувати цю інформацію: за словами актора, благі справи треба робити тихо, пише видання.

Утро.ру