Міліція вдало штурмувала полтавську телестудію

У Полтаві міліція звільнила телестудію «Місто», захоплену невідомими.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні з ранку до приміщення телестудії увірвалася група співробітників охоронної фірми і забарикадувалася в будівлі. «Вони закрили двері. Забарикадували їх шафами та іншими меблями. У цей момент в будівлі перебували працівники телестудії. Пізніше міліція проникла до приміщення телестудії і затримала співробітників охоронної фірми», - повідомив прес-офіцер Полтавського міського управління міліції Віктор ШАПОРЕНКО.

Подробиці інциденту в міліції поки що не повідомляють, кажучи, що йде слідство.

Тим часом журналісти телестудії «Місто» повідомили, що це вже не перша спроба захоплення їхнього приміщення: «Вже втретє один із представників власників, які ніяк не поділять контроль над телеканалом, намагається завоювати телестудію. Сьогодні все було набагато серйознішим, ніж у минулі рази. У студії розгромлені всі меблі».

Як повідомлялося, навколо телестудії з літа 2006 року постійно спостерігаються спроби власників встановити контроль над телестудією. Спроби чергуються силовими захопленнями і судовими розглядами.