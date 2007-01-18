Черновецький розкусив революційні наміри Тимошенко

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ найближчим часом проведе нараду з усіма мерами міст України та головами фракцій Верховної Ради щодо закону про імперативний мандат.

Про це повідомив сьогодні заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ під час прес-конференції, що відбулася за участю Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

О.ДОВГИЙ зазначив, що переконаний, що на цей закон буде накладено вето Президентом України, оскільки він суперечить Конституції України.

Про це, як поінформував секретар Київради, йдеться у висновках Головного юридичного управління Верховної Ради України, де, зокрема, зазначається, «що окремі положення прийнятого закону не враховують вимог Конституції України, розбалансовують правове врегулювання статусу Центральної виборчої комісії та депутатів Верховної Ради в Республіці Крим та депутатів місцевих рад». Крім того, за його словами, згідно з висновками юристів, «закон не містить достатніх правових механізмів його реалізації».

Як підкреслив О.ДОВГИЙ, закон про імперативний мандат призведе до конфлікту між депутатським корпусом і міськими головами, оскільки депутати будуть вимушені голосувати за позицію партії, хоча розумітимуть, що пропозиція міського голови піде на користь мешканців. У зв’язку з цим, поінформував О.ДОВГИЙ, Київський міський голова відправив запрошення всім мерам міст України і лідерам фракції з проханням взяти участь у спеціальній розширеній робочій нараді, з тим щоб довести спільну позицію до жителів як Києва, так і інших міст щодо ситуації, котра може виникнути у зв’язку з прийняттям закону.

У свою чергу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що закон, який вносить зміни до закону про місцеве самоврядування, запропований лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО «на емоціях» і цим самим вона разом з Михайлом БРОДСЬКИМ «в обмін на закон про Кабмін» намагається дестабілізувати ситуацію, в містах по всій країні. «Київ став містом, я маю на увазі Київраду та Київську держадміністрацію, звідки вона хотіла б розпочати революцію. При прийнятті закону вона керувалась більше емоціями, що не приємно, оскільки згідно з висновками юридичного управління Верховної Ради, закон є антиконституційним», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Він підкреслив, що ніякий закон не може мати зворотньої сили.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевих рад.