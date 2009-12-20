Укргідрометцентр МНС виступив з штормовим попередженням

Український гідрометеорологічний центр Міністерства з питань надзвичайних ситуацій попереджає про складні погодні умови на території України 20 грудня.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі у східній частині та прикарпатських областях, вдень на більшій частині території України сніг, місцями сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, вранці та вдень у південній частині та Приазов`ї місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, сильна ожеледь. В Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах та південній частині місцями пориви вітру 25-30 м/с, на високогір`ї Карпат 40 м/с, на дорогах України ожеледиця.