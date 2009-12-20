За добу від грипу та ГРЗ померли 13 осіб

В Україні від грипу та гострих респіраторних захворювань станом на 19 грудня померли вже 539 осіб.

В тому числі за останню добу померли 13 осіб, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Загалом в Україні з початку епідемії на грип та ГРЗ захворіли 3 млн. 026 тис. 007 осіб, за останню добу 46 тис. 681 особа.

Госпіталізовано з початку епідемії 171 тис. 076 українців, за останню добу – 3 тис. 209 осіб.

Епідемічний поріг перевищено в Криму, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Черкаській областях та в Севастополі.

Відносно благополучна епідситуація лише в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. В решті регіонах відмічається наближення до епідемічного порогу.