Для боротьби з бідністю стає дедалі більше можливостей

Міністерство праці і соціальної політики України основними пріоритетами на 2007 рік називає боротьбу з бідністю і підвищення рівня зайнятості населення. Про це повідомила заступник міністра праці і соцполітики Олена ГОРЯЧА сьогодні на брифінгу журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, вона повідомила, що вже найближчим часом очікується ухвалення постанови уряду, якою буде встановлені конкретні заходи на 2007 рік з боротьби з бідністю.

Що стосується підвищення рівня зайнятості населення, то О.ГОРЯЧА відзначила, що уряд і надалі всіляко сприятиме створенню нових робочих місць і збільшенню кількості безробітних, які проходять курси професійної підготовки. Як вона повідомила, торік курси профпідготовки пройшли 1,08 млн. безробітних українців, ще 400 тис. було залучено до різного роду громадських робіт.

О.ГОРЯЧА також наголосила, що для міністерства залишається актуальним питання вдосконалення механізму підвищення платоспроможності населення в умовах зростання цін, зокрема на комунальні послуги. У вирішенні даного питання важливим є субсидування незахищених верств населення. Так, Держбюджетом-2007 субсидії на оплату житлово-комунальних послуг передбачено в сумі 4,9 млрд. грн.