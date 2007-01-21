Міліція привітала авторів 50 тис. фальшивих гривень

У Кременчуці Полтавської області міліція затримала фальшивомонетників, які за два останні роки збули понад 50 тис. фальшивих гривень.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ обласного управління міліції, працівниками УБОЗ УМВС у Полтавській області затримані житель Кременчука і два жителі міста Світловодська Кіровоградській області, які в 2005-2007 році з використанням комп`ютерної техніки виготовляли фальшиві купюри номіналом 50 і 100 грн.

За офіційними даними, вони збували фальшивки в Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та інших областях України.

Упродовж двох років вони виготовили і збули понад 50 тис. грн. фальшивок.

Міліцією вилучена комп`ютерна техніка і кліше для виготовлення фальшивок.

Слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України (виготовлення чи збут підроблених грошей).