ВАТ ”Мотор Січ” вперше серйозно просунулося на північ Росії

ВАТ "Мотор Січ" в 2006 році одержало 9 млн. доларів чистого прибутку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі запорізької ТРК "Алекс" заявив президент акціонерного товариства - народний депутат України В’ячеслав БОГУСЛАЄВ.

"2006 рік ВАТ "Мотор Січ" завершило з прибутком: ми маємо 9 мільйонів доларів чистого прибутку", - заявив В. БОГУСЛАЄВ, зазначивши, що такий значний прибуток одержали, незважаючи на те, що "протягом року на внутрішні інвестиції бути затрачено майже 25 мільйонів доларів".

За словами президента ВАТ "Мотор Січ", одним з чинників, що вплинули на зростання успішності роботи підприємства в 2006 році, стало розширення ринку збуту "цивільної продукції" ВАТ "Мотор Січ".

"Ми вперше серйозно просунулися на північ Росії по енергоустановках і сьогодні у нас вже близько 18% об`ємів випуску припадає на товари цивільного призначення складної конфігурації та технологій", - заявив В. БОГУСЛАЄВ.

Довідка УНІАН. Структурним підрозділом ВАТ "Мотор Січ" - Запорізьким машинобудівним заводом (ЗМЗ ВАТ "Мотор Січ") здійснюється розробка і створення енергоустановок, зокрема мобільних електростанцій.

У 2003 році підприємство виграло тендер на поставку до Росії 4-х мобільних електростанцій контейнерного типу "ЕГ - 6000" потужністю 6 МГВт кожна. Тендер проводила нафтова компанія "Юкос".

За словами представників керівництва заводу, завдяки цьому контракту про продукцію запорізьких машинобудівників дізналися в Росії, що дозволило підприємству успішно почати освоєння нового ринку збуту.