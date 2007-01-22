Свідки у справі помічниці Щербаня перетворилися на підозрюваних

Прокуратура Сумської області порушила кримінальні справи стосовно семи осіб, які проходили свідками у справі колишнього директора ТОВ «Прогрес-Інвест», однієї із помічниць у бізнесі колишнього голови облдержадміністрації Сумщини Володимира ЩЕРБАНЯ – Ольги КРУТУШКІНОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, їм інкримінується частина 1 ст. 384 Кримінального кодексу України – заздалегідь неправдиві свідчення. Троє з них є депутатами місцевих рад.

За інформацією начальника слідчого відділу прокуратури Сумської області Ігоря СИДОРЕНКА, під час досудового слідства по вже згаданій кримінальній справі (порушена за фактом перешкоджання підкупом та погрозами вільному здійсненню громадянами права обирати Президента України у 2004 році) протягом 2005 року вони надавали слідчому прокуратури області одні свідчення, а під час судового засідання – діаметрально протилежні, хоча були попереджені про кримінальну відповідальність за такі дії.

При винесенні О.КРУТУШКІНІЙ обвинувального вироку суд поклав в основу саме ті свідчення, які свідки надали в ході досудового слідства, оскільки вони відповідають фактичним обставинам справи і підтверджуються дослідженими доказами.

Справи направлені для організації досудового слідства до слідчого відділу обласної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, О.КРУТУШКІНУ у липні 2006 року вироком колегії суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Сумської області засуджено до 5 років позбавлення волі. Її визнано винною у тому, що під час проведення виборів Президента України у вересні–жовтні 2004 року на території Білопільського району шляхом підкупу голів місцевих дільничних виборчих комісій, перешкоджала вільному здійсненню громадянами права обирати Президента.

Крім того, О.КРУТУШКІНА, працюючи директором ТОВ “Прогрес–Інвест”, зловживаючи службовим становищем, у 2004 році привласнила кошти підприємства на загальну суму 19466 грн. 74 коп.