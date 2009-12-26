Грип A/H1N1 підтверджено у 302 хворих у Донецькій області

У Донецькій області грип A/H1N1 (станом на 25 грудня) підтверджено у 302 хворих. На 21 грудня цю форму грипу було підтверджено у 234 осіб.

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, у регіоні тривають посилені протиепідемічні, санітарно-гігієнічні і дезинфекційні заходи у дитячих, навчальних закладах і оздоровчих установах, а також в установах соціального обслуговування населення і лікарнях, з метою запобігання занесенню і розповсюдженню пандемічного грипу.

З 21 грудня постановою в.о. головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариси ГУСЄВОЇ введено позачергові канікули в усіх навчально-виховних закладах області.

В облСЕС відзначили, що у Донецькій області зберігається напружена епідемічна ситуація із захворюваності на грип і ГРВІ. За даними щотижневого моніторингу, захворюваність на грип і ГРВІ залишається вищою за епідемічний поріг на 12,8%, однак порівняно з попереднім тижнем вона знизилася на 25,4%. Перевищення епідпорогу спостерігається на 22 (50%) адміністративних територіях області, зокрема у містах Артемівськ, Маріуполь, Слов`янськ, Докучаєвськ, а також у Волноваському районі в 1,5 - 2 рази.