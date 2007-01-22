У Києві перекриють вулиці Татарську і Рибальську

У Києві в січні будуть обмеження руху транспорту по вулицях Татарська у Шевченківському районі та Рибальська в Печерському районі міста.

Про це йдеться у відповідних розпорядженнях Київської міської державної адміністрації, тексти яких розміщено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Згідно з документами, по вул. Татарська тимчасово буде закрито рух транспорту з 21.00 26 січня до 5.30 29 січня. Обмеження руху пов’язано з підготовкою території земельної ділянки на вул. Татарська, 27 для будівництва житлового будинку та влаштуванням водопровідної камери на проїзній частині вказаної вулиці.

По вул. Рибальська обмежено рух транспорту з 19 січня у зв’язку з докладання телефонної каналізації до будинку №8 на цій вулиці. Тут роботи триватимуть до 28 січня цього року.

Окремим розпорядженням КМДА ВАТ АК «Київводоканал» дано дозвіл до 31 вересня 2007 р. здійснити перекладання водопроводу на вул. Виставочній від вул. Генерала Родимцева, 46 до вул. Полковника Потєхіна у Голосіївському районі, у зв’язку з чим на вул. Виставочній також буде частково обмежено дорожній рух.