Столичні гуртожитки перепрофілюють у житлові будинки

До 2010 року столична влада має намір відремонтувати гуртожитки, які передано до комунальної власності, під житлові будинки квартирного типу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на інформацію першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

За його словами, наразі триває розробка відповідної програми реконструкції, проводиться розробка проектно-кошторисної документації. Скільки коштуватиме міському бюджету реконструкція з відселенням мешканців стане відомо лише після затвердження програми.

За даними Д.БАССА, загалом до 2010 р. планується реконструювати 468 гуртожитків. На деяких об’єктах вже почалися роботи.

Планується, що мешканців відселятимуть на час ремонту до інших відомчих гуртожитків. З них приблизно 50% повернеться до своїх помешкань, але вже відкреконструйованих.

Як зазначає міська влада, вони отримають житло за пільговою ціною - від 320 до 1 тис. 600 грн. за кв. м. Кияни, які не зможуть заплатити кошти за квартири, продовжать проживати в гуртожитку без зняття з квартирної черги.