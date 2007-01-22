Секретар Харківської міськради звинувачує СБУ у стеженні за ним

Секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС спростовує заяву керівника облуправління СБУ Андрія МУХАТАЄВА про те, що при виконанні службових обов’язків був затриманий працівник УСБУ і силою утримувався секретарем міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, заява Г.КЕРНЕСА розміщена на веб-сайті Харківської міськради.

При цьому Г.КЕРНЕС у відповідь стверджує про стеження за ним з боку Служби безпеки. «Я стверджую, що за мною велося стеження», - заявив Г.КЕРНЕС.

«Заява керівництва СБУ, що співробітник був затриманий незаконно, – це ілюстрація до приказки «на крадію шапка горить» і яскравий приклад контрзахисту керівництва СБУ», - стверджує Г.КЕРНЕС. «Сьогодні генерал А.МУХАТАЄВ зробив «контрвипад», заявивши, що я незаконно затримав його співробітника, - сказав Г.КЕРНЕС і зазначив, що «це не відповідає дійсності».

Те, що на веб-сайті Харківської облдержадміністрації опублікована заява А.МУХАТАЄВА, «справляє враження», що «ці органи влади ведуть свою власну злагоджену гру», - йдеться у заяві Г.КЕРНЕСА.

Секретар міськради розповів, що 20 січня увечері він сам виявив стеження за ним поблизу готелю «Національ» (нещодавно біля цього готелю вночі стався вибух, який Г.КЕРНЕС розцінив як замах на його життя – УНІАН), на його виклик прибули працівники міліції та прокуратури, а затриманий «співробітник СБУ» на прізвище «Мишин» був «оснащений спеціальними засобами для стеження».

«Я неодноразово робив заяви, що за мною стежать», - зазначає Г.КЕРНЕС. «За мною здійснювала стеження СБУ, мої телефони прослуховуються також СБУ», а А.МУХАТАЄВ, - йдеться у заяві, - сьогодні виконує певні функції щодо дискредитації та збору матеріалів на керівників міста».

«Сьогодні я дізнався зі ЗМІ, - зазначає Г.КЕРНЕС, - що справа за подіями на Клочковській, 197 (справа про масові заворушення і побиття людей 16 грудня у Харкові, у зв’язку з цим СБУ порушила кримінальну справу - УНІАН) припинена за ст.6 п.2 - за відсутністю складу злочину». На думку секретаря міськради, «це зайвий раз підтверджує заангажованість СБУ в Харківській області».

Веб-сайт міськради повідомляє, що Г.КЕРНЕС «має намір написати заяву у прокуратуру, щоб була дана оцінка діям А.МУХАТАЄВА – на підставі якого закону начальник СБУ в Харківській області робить такі заяви і дає такі коментарі».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні начальник УСБУ в Харківській області А.МУХАТАЄВ заявив про незаконне затримання співробітника Харківського управління СБУ, яке здійснив секретар Харківської міськради Г.КЕРНЕС.

За інформацією А.МУХАТАЄВА, увечері 20 січня ц.р. при виконанні службових обов’язків, які не пов’язані з громадянами України, секретарем міськради Г.КЕРНЕСОМ був затриманий та силою утримувався один із співробітників Управління СБУ в Харківській області. За словами А.МУХАТАЄВА, до цього співробітника були застосовані противоправні дії, пов’язані з його обшуком, особистим оглядом та вилученням особистих речей.

Коментуючи цю подію, А.МУХАТАЄВА підкреслив: «Дії співробітника СБУ не торкалися Геннадія Адольфовича КЕРНЕСА».

Керівник УСБУ висловив упевненість, що «після того, як будуть всебічно вивчені всі матеріали, прокуратура надасть належну оцінку діям Геннадія Адольфовича та посадових осіб, які брали участь у цій ситуації".

Як повідомив А.МУХАТАЄВ, крім секретаря міськради, у конфлікті брав участь представник охорони, яка закріплена за Г.КЕРНЕСОМ, - співробітник спеціального підрозділу «Беркут» ГУ МВС України в Харківській області та ряд інших посадових осіб.

Їхні імена начальник Управління СБУ в Харківській області не назвав, повідомляє веб-сайт Харківської облдержадміністрації.