З двох луганських шахт терміново евакуювали майже 600 гірників

У м. Суходільськ Краснодонського району Луганської області внаслідок складних погодних умов через спрацювання системи захисту трансформаторної підстанції були частково знеструмлені шахти "Суходільська-Східна" та "Північна" ВАТ "Краснодонвугілля".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на зазначених шахтах сталися зупинки головних вентиляторів провітрювання, на момент знеструмлення в шахті "Суходільська-Східна" працювало 563 гірники на шахті "Північна" працювало 20 гірників. Усіх гірників було виведено на поверхню. Жертв та постраждалих немає. Електропостачання на шахтах відновлено. До робіт по виводу гірників на поверхню було залучено підрозділи гірничорятувального загону Мінвуглепрому.