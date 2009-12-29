Тим, хто в дорозі в новорічну ніч, запропонують шампанське і фрукти

Львівські залізничники у новорічну ніч пропонуватимуть своїм пасажирам святкове шампанське і фрукти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Згідно з повідомленням, для тих, хто подорожуватиме у новорічну ніч, львівські залізничники приготували святкове меню, великий вибір шампанського і вин, солодощі, цукерки і фрукти. У вагонах-ресторанах оновлено меню, а також пропонується особливе меню для тих, хто навіть у святкову ніч поститиметься.