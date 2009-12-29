Майже 40 поїздів прийшли до Києва із запізненням

Близько 40 поїздів прийшли до Києва із запізненням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам головний інженер – перший заступник начальника Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) Володимир ТЯГУЛЬСКИЙ.

«За інформацією, що є на даний момент, близько 40 поїздів прийшли до Києва із запізнення. Проте враховуючи заходи, які зараз проводить залізниця, ми всі поїзди нашого формування відправимо своєчасно за графіком», – зазначив він. При цьому В.ТЯГУЛЬСЬКИЙ уточнив, що зараз поїзди прибувають до Києва із запізненням, але відправляються вчасно.

Він також нагадав, що затримки в русі поїздів викликані головним чином двома причинами – збоєм електроживлення сигнальних пристроїв через поломки підстанції «Київобленерго» й падінням гілок дерев під вагою снігу.

«З урахуванням цього різко зменшилася пропускна спроможність залізниці, й поїзди не змогли вчасно заїхати. На даний момент усі поїзди, які увійдуть до Києва, відправляться (у наступний рейс – УНІАН) вчасно», – сказав В.ТЯГУЛЬСЬКИЙ.

«Ми запровадили систему, при якій об`єднали 14 поїздів і 10 електричок, тобто ми їх здвоювали, щоб зменшити запізнення пасажирів. Два поїзди один за іншим йшли, щоб збільшити пропускну спроможність, прискорити захід до Києва», – сказав він.

За його словами, відомство поки не може назвати кількість пасажирів, які запізнилися, оскільки «й зараз ще не всі пасажири дісталися».

Як повідомляв УНІАН, через негоду й снігопади Південно-Західна залізниця відзначала затримки в русі поїздів. Причиною запізнення поїздів, зокрема, стало налипання мокрого снігу на гілки дерев, через що лише в межах Київської області впали близько 200 дерев на електромережі залізниці. Високовольтні лінії електропередачі під вагою снігу й гілок були пошкоджені. Зокрема, вкрай складна ситуація склалася на станції Дарниця, на ділянці Боярка–Васильків–Мотовилівка.