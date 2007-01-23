Азаров зачитав чорний список

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ відзначив неякісну роботу Державної податкової служби з виявлення фактів явного зменшення об`єкта оподаткування податком на прибуток.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в ході розширеного засідання колегії Державної податкової адміністрації України М.АЗАРОВ сказав: «Схеми ті ж, що й п`ять років тому».

Серед підприємств, що задекларували значні суми збитків або валових витрат, Н.АЗАРОВ назвав: ДП "Енергоринок" (Київ) – 0,5 млрд. грн. збитку, ТОВ "Астеліт" (Київ) – 0,88 млрд. грн., “Донецькобленерго”, “Реагент”, “Троффі” (обидва - Одеса) і деякі підприємства Харківської області.

М.АЗАРОВ дав вказівку вжити заходи щодо цих підприємств і відзвітувати про виконану роботу на наступній колегії. «Державі такі підприємства не потрібні», - сказав перший віце-прем`єр.

Як відомо, податок на прибуток підприємств є одним із основних бюджетоутворюючих податків.

Так, за даними Мінфіну, в 2006 році Державна податкова адміністрація України забезпечила надходження до загального фонду державного бюджету в сумі 56,9 млрд. грн., що більше плану на 0,4 млрд. грн., або становить 100,6% плану. При цьому надходження до бюджету з податку на прибуток підприємств становили 25,4 млрд. грн.