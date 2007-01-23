Чорноморський флот не віддасть радіонавігаційну станцію в Геничеську

Командування Чорноморського флоту Російської Федерації розцінює дії виконавчої служби Херсонської області щодо примусового вилучення у ЧФ РФ радіонавігаційної системи - станції „МАРС-75” служби гідрографії Чорноморського флоту РФ, розташованої в місті Геничеськ Херсонської області, як неправомірні.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в службі інформації і громадських зв`язків ЧФ РФ з посиланням на начальника юридичної служби флоту полковника юстиції Івана ЗРОВКУ, примусове вилучення у ЧФ РФ радіонавігаційної системи - станції „МАРС-75”, на якому сьогодні наполягав головний судовий виконавець Херсонської області Ігор МАНИКІН, неможливе, оскільки такі дії “суперечать базовим угодам щодо Чорноморського флоту і не можуть бути здійснені”.

За інформацією служби інформації ЧФ РФ, судовим виконавцям було відмовлено в прийнятті розпорядження про примусове вилучення станції „МАРС-75” і в допуску на територію військового об`єкту на підставі того, що „російсько-українські угоди 1997 року є міждержавними і визначають порядок майнових питань тільки в рамках двосторонньої комісії”.

Як також повідомили в службі „командуванням ЧФ РФ вжиті заходи, що забезпечують зберігання об`єктів устаткування навігаційно-гідрографії, надіслані заяви керівництву виконавчої служби Херсонської області з вимогою припинити неправомірні дії щодо об`єкту служби гідрографії Чорноморського флоту”.

За інформацією служби інформації ЧФ РФ, І.Маникін „як підставу для своїх дій пред`явив рішення Господарського суду Херсонської області”.