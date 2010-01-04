У Кабміні називають провокацією заяву про розкрадання грошей на паспорти

Заступник міністра Кабінету міністрів України Сергій ЧЕБОТАР називає провокацією заяву консорціуму “ЄДАПС” про розкрадання коштів, сплачених громадянами для виготовлення та видачі паспортів та інших документів.

Про це йдеться у його заяві, переданій УНІАН Управлінням у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів.

Як зазначив С.ЧЕБОТАР, "це вже не перша брудна заява консорціуму «ЄДАПС», який тривалий час паразитує на мільярдних бюджетний коштах".

На його переконання, заява консорціуму викликана тим, що керівництво уряду категорично вимагає розміщення державних замовлень виключно на тендерній основі. "Господарі «ЄДАПСу» зрозуміли, що ані за хабарі, ані внаслідок брутального шантажу вони не зможуть на неконкурентній основі, без участі у тендерах отримувати державні замовлення. До речі, консорціум лобіюється депутатом від фракції Партії регіонів Василем ГРИЦАКОМ та іншими «бізнесменами», за якими тягнеться багате кримінальне минуле", - наголошується в заяві.

При цьому в ній підкреслюється, що виготовленням паспортів займається державне підприємство поліграфкомбінат «Україна», підпорядковане Міністерству фінансів, "і тут немає жодних проблем".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 січня, консорціум «ЄДАПС» розповсюдив заяву, в якій звинуватив уряд у розтраті грошових коштів, що були передбачені на виготовлення паспортів і інших державних документів.

У консорціумі заявляють, що така ситуація протягом минулого року "склалася через те, що урядовці – перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, заступник міністра Кабінету міністрів Сергій ЧЕБОТАР і ряд інших «розкрадають гроші з державного бюджету».

У той же час в ЄДАПСі запевнили, що консорціум, «щоб не зламати людям плани на новорічні й різдвяні свята", у грудні 2009 року, "не одержуючи ані копійки від держави, за власні гроші виконував узяті перед громадянами України зобов`язання. І відвантажував на адресу МВС та інших держвідомств відповідні бланки документів, захисні елементи до них, здійснював обслуговування автоматизованих систем державного документообігу».

У консорціумі заявили, що в ситуації, що склалася, вимушені зупинити свою роботу.