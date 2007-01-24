Черновецький узяв тарифи з повітря?

13:32, 24 січня 2007
Суспільство
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Підсумки перевірки

Тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві є економічно необгрунтованими, заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова комісії Київради з перевірки обгрунтованості тарифів на ЖКП Олександр КЛЮС.

За його словами, на сьогоднішній день в Києві діють тарифи, затверджені до 1 грудня 2006 р., оскільки нові тарифи не мають юридичної сили.

Як сказав член комісії, депутат Київради Володимир БОНДАРЕНКО, тариф на квартплату і послуги на утримання будинків було механічно збільшено в 3,43 раза, при тому що калькуляція всіх складових тарифу не робилася. За розрахунками експертів, середній тариф на квартплату міг би становити 73,1 коп., а не 1,81 коп. «Логічно було б підняти квартплату на 20,4 коп.», - зазначив В.БОНДАРЕНКО.

Як заявив депутат Семен БОРИСЕНКО, який очолює робочу групу з перевірки «Київводоканалу», ціни на водопостачання, встановлені в Києві, також економічно не обгрунтовані. Він відзначив, що підвищення тарифів на холодну воду і водовідведення мало становити не більше 50-60%. Нові тарифи водоканалу передбачають вартість 1 кубометра холодної води у розмірі 2,82 грн., тоді як робоча група вважає економічно обгрунтованою ціну в 1,54 грн. за 1 кубометр.

Представники комісії Київради зазначили, що робоча група з перевірки «Київенерго» ще не завершила свою роботу, оскільки їй не надають необхідних документів і перешкоджають її діяльності. «Дано команду завершити роботу і більшістю ухвалити рішення, що там все нормально», - сказав А.КЛЮС.

За даними А.КЛЮСА, за грудень 2006 р. менше 7% киян розрахувалися за послуги ЖКГ. Він закликав киян не платити за новими тарифами, перекреслюючи суми в нових квитанціях або заповнюючи нові.

25 січня на сесії Київради комісія представить звіт зі своїми висновками, підкріпленими підписами незалежних експертів, і рекомендуватиме КМДА підвищити тарифи для населення не більш як у 1,7 раза.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням Київради 11 грудня 2006 року була створена Комісія з перевірки правильності нарахування тарифів на ЖКП, до якої увійшли як представники КМДА, так і депутати міськради. 13 грудня комісія почала свою роботу і планувала завершити опрацьовування матеріалів до кінця минулого року. Однак через великий обсяг інформації робота комісії була продовжена до кінця січня 2007 р.

 

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