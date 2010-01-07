Сильний вітер заважає прибирати сніг у Москві

Комунальні служби Москви задіяли більше 11,5 тисяч одиниць снігоприбиральної техніки для розчищення міста від снігу в четвер, але сильний вітер ускладнює їх роботу, повідомила РІА “Новости” прес-секретар профільного департаменту міста Марина Орлова.

Метеорологи повідомляли, що у четвер буде південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду, місцями пориви досягатимуть 13-18 метрів за секунду.

"Почали працювати з ранку, щойно надійшло попередження про заметіль. Наразі в місті працює більше 11,5 тисяч одиниць техніки. Складнощі створює сильний вітер, відбувається сильне переметення", - сказала Орлова.

Різдвяний день може стати рекордним у Москві за випаданням опадів протягом останнього десятиліття, якщо випаде більше 11 міліметрів за добу, а це, за прогнозами синоптиків, є цілком можливим. На дорогах очікуються сніжні замети й ожеледиця, сильний сніг із завірюхою.