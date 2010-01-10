Тимошенко: нові "швидкі" підійдуть для сільської місцевості

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє до ІІ кварталу 2010 року передати в регіони понад 3 тис. автомобілів «швидкої допомоги». Про це вона заявила в суботу під час поїздки до Полтавської області, передає кореспондент УНІАН.

«Сьогодні в країні не вистачає 3,5 тисяч автомобілів «швидкої допомоги» і до 1 тис. реанімобілів, щоб закрити повністю всю країну. Нам необхідно, і ми це зробимо - закриємо цю недостачу. Зараз передаємо тисячу автомобілів і ще дві тисячі автомобілів до кінця І кварталу 2010 року»,- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також заявила, що характеристики закуплених автомобілів дозволяють експлуатувати їх в сільській місцевості.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що частину автомобілів закуплено в Австрії.

«Ми закупили там також устаткування для пологових будинків. До кінця лютого це устаткування ми одержимо»,- додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у суботу в Кременчуці Ю.ТИМОШЕНКО вручила 40 автомобілів «швидкої допомоги» марки «Опель-комбо» сільським та міським медичним установам.