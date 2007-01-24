Призначений новий начальник ДАІ

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО сьогодні представив особовому складу Департаменту ДАІ МВС України нового керівника - полковника міліції Олексія КАЛИНСЬКОГО.

Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, до призначення на цю посаду О.КАЛИНСЬКИЙ обіймав посаду заступника начальника Департаменту Державтоінспекції МВС України.

Довідка УНІАН. До цього призначення з березня 2005 року начальником Департаменту Державтоінспекції МВС України був генерал-майор міліції Сергій КОЛОМІЄЦЬ.