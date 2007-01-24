Призначений новий начальник ДАІ
22:06, 24 січня 2007Суспільство
834
Міністр представив його офіційно
Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО сьогодні представив особовому складу Департаменту ДАІ МВС України нового керівника - полковника міліції Олексія КАЛИНСЬКОГО.
Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, до призначення на цю посаду О.КАЛИНСЬКИЙ обіймав посаду заступника начальника Департаменту Державтоінспекції МВС України.
Довідка УНІАН. До цього призначення з березня 2005 року начальником Департаменту Державтоінспекції МВС України був генерал-майор міліції Сергій КОЛОМІЄЦЬ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter