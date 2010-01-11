Продаж ІСД може бути частиною домовленостей Тимошенко з Путіним?

Враховуючи тісні зв`язки між прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та українськими власниками корпорації «Індустріальний союз Донбасу», продаж холдингу може бути частиною домовленості між прем`єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ і Ю.ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданому УНІАН аналітичному звіті, підготовленому аналітиком інвестиційної компанії Foyil Securities Ісмаїлом САФАРАЛІЄВИМ.

За його інформацією, саме В.ПУТІН є головою наглядової ради одного з учасників операції – російського «Зовнішекономбанку», що, на думку аналітика, надає операції певного політичного забарвлення. «Опосередковано ПУТІН підтримує президентські амбіції своєї колеги, а кошти від продажу «ІСД» можуть бути використані для фінансування кампанії ТИМОШЕНКО», - відзначив І.САФАРАЛІЄВ.

Аналітики Foyil Securities також оцінили операцію з продажу активів «ІСД» у 2 млрд. доларів. При цьому, на їх думку, за нинішніми покупцями холдингу стоять такі російські підприємці, як власник конгломерату «Газметал» Алішер УСМАНОВ і чинний власник «Євразхолдингу» Роман АБРАМОВИЧ.

В цілому, на думку І.САФАРАЛІЄВА, ця операція має поліпшити ситуацію на підприємствах корпорації, де зараз проводиться широкомасштабна модернізація. «Після продажу Алчевський меткомбінат повинен отримати нагоду здійснювати оптові закупівлі російської залізорудної сировини за відносно низькими цінами, а також вийти на російський ринок напівфабрикатів і плоского прокату завдяки зв`язкам нових власників», - відзначив аналітик.

Як повідомлялося у ЗМІ, 50% плюс 2 акції корпорації ІСД придбала група інвесторів на чолі з О.КАТУНІНИМ і за участю «Зовнішекономбанку» Росії. Власниками 49,99% акцій «ІСД» залишаються Сергій ТАРУТА і Олег МКРТЧАН.

Довідка УНІАН. Корпорацію «Індустріальний союз Донбасу» засновано в 1995 році. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу. До складу корпорації входять Алчевський металургійний комбінат, Дніпровський металургійний комбінат ним. Дзержинського, меткомбінат Dunaferr (Угорщина) та ISD - Huta Czestochowa (Польща). За версією міжнародного аналітичного агентства Метал Бюлетень (Великобританія, Лондон), за підсумками 2008 року ІСД увійшов до числа 30 найбільших виробників сталі у світі з показником понад 10 млн. тонн сталі на рік.