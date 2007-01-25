У Берліні відвідувачі виставки з`їли півтори тонни українського сала

Відвідувачі щорічної Міжнародної сільськогосподарської виставки-ярмарку "Зелений тиждень" в Берліні з`їли півтори тонни українського сала.

Як повідомили УНІАН в Українській аграрній конфедерації, українська офіційна делегація, яку очолив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, перебувала в Берліні з 18 по 23 січня.

За словами директора ТОВ "Український виставково-інформаційний центр" О.ЗАГОРНЯКА, цього року український павільйон став другим за величиною: на площі 1200 кв. м були представлені продукти харчування, українські майстри продемонстрували мистецтво гончарства, писанкарства тощо. На виставці аграрний сектор країни представляли 55 українських підприємств за такими напрямами виробництва як м`ясна, лікеро-горілчана промисловість і мед.

В Українській аграрній конфедерації відзначили, що особливою популярністю на "Зеленому тижні-2007" користувалося українське сало. За п`ять днів роботи виставки відвідувачі українського павільйону скуштували 1,5 тонни сала, що побило рекорди всіх попередніх років.

Особливо в конфедерації відзначили те, що кількість відвідувачів українського стенду цього року зросла вдвічі, а товарооборот - на 80%.

В рамках "Зеленого тижня" цього року проводилося близько 250 заходів.

Ю.МЕЛЬНИК разом із членами офіційної української делегації взяв участь в українсько-німецькій конференції "Аграрна політика України – актуальні шанси і вимоги" на аграрному форумі "Схід-Захід", де, зокрема, розглядалися питання інтенсивної інтеграції сільського господарства в глобальну систему управління користуванням енергією і ресурсами (виробництво біодизелю). Крім того, напередодні відкриття міжнародного ярмарку відбулася ділова зустріч Ю.МЕЛЬНИКА з Федеральним міністром продовольства, сільського господарства і захисту прав споживачів Німеччини Хорстом ЗЕЕХОФЕРОМ, Держсекретарем Федерального міністерства Гертом ЛІНДЕМАННОМ і Парламентським держсекретарем Федерального міністерства Гердом МЮЛЛЕРОМ.

Виставка завершить свою роботу 28 січня.