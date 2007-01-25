Турецькі бізнесмени вперше обрали жінку керівником

Провідну турецьку бізнес-асоціацію TUSIAD (Turk Sanayicileri ve Isadamlari Dernegi) вперше в історії очолить жінка. Це стало відомо після результатів виборів, оголошених 25 січня, повідомляє AFP.

TUSIAD очолить Арзухан Доган Ялчиндаг (Arzuhan Dogan Yalcindag), 42-річна бізнес-леді, яка нині займає посаду одного з директорів медійної компанії Dogan, яка належить її батькові. Вона є учасником багатьох недержавних програм з поліпшення навчання і підвищення ролі жінки в бізнесі. Ялчиндаг також підтримує швидкий вступ Туреччини до Євросоюзу.

Асоціація TUSIAD заснована 1970 року і займається не тільки економічними, а й політичними питаннями. Асоціація часто критикує урядові рішення від позиції у співпраці з Євросоюзом до конфлікту з курдами.

Більшість жителів Туреччини - мусульмани. ЄС не раз закликав країну підвищити права жінок для того, щоб вступити в союз. У багатьох містах Туреччини жінки як і раніше не посідають традиційно чоловічих посад - від футбольних суддів до пілотів військових літаків.

Лента.ру