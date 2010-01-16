Порушено кримінальну справу за чотири фальшиві заяви про "надомництво"

У Луганській області порушено кримінальну справу за фактом фальсифікації заяв громадян, що виявили бажання голосувати вдома у зв`язку з неможливістю пересуватися самостійно.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Луганській області, співробітники Краснолуцького міськвідділу міліції установили, що на одній з виборчих дільниць виявлені чотири заяви від виборців про те, що вони виявили бажання голосувати вдома через неможливість самостійно пересуватися. Однак при перевірці даних фактів було встановлено, що зазначені громадяни відповідних заяв не писали.

Порушено кримінальну справу. Проводиться перевірка.