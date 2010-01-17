Чернігівська лікарня отримала універсальний операційний мікроскоп

Медики Чернігівської обласної лікарні у рамках урядової програми "Здоров’я нації" отримали універсальний операційний мікроскоп OMPI Vario для відділення нейрохірургії. Про це УНІАН повідомив завідувач відділення Геннадій ДУБИНА.

За його словами, нейрохірурги про цей апарат могли тільки мріяти. "Сьогодні мрія збулася. Відтепер у нас є найсучасніша апаратура для проведення, практично всіх, надскладних операцій", - підкреслив він. Г.ДУБИНА додав, що завдяки цьому обладнанню у лікарів з’явилась більше можливостей здійснювати операції як на головному, так і спинному мозку.

Він підкреслив, що відтепер жителям області не потрібно їхати до столиці. Усі оперативні втручання тепер здійснюватимуться у Чернігівській обласній лікарні, адже відділення нейрохірургії відповідає сучасним європейським стандартам.

*** Мікроскоп OMPI Vario дає змогу отримати зображення необхідної глибини різкості, чіткості та деталізації навіть при роботі з вузькими та глибокими каналами організму людини під час операцій, а наявність автофокусу дає можливість хірургу уникнути втрати дорогоцінного часу.

До складу операційного мікроскопу входить інтегрована відеосистема, яка дозволяє здійснювати запис операції. Такий запис можна використовувати для навчання студентів, інтернів, використовувати у доказовій медицині. Можливість демонстрації операції на екрані, дає змогу допоміжному медичному персоналу слідкувати за діями хірурга у реальному часі, що збільшує оперативність та ефективність взаємодії медиків.