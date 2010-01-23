Реалізація бензину через АЗС скоротилася, дизпального - зросла

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 6217 одиниць, в грудні 2009 року скоротилася на 6,6%, порівняно з груднем 2008 року, до 294,5 тис. тонн, а дизельного пального збільшилася на 10,8% – до 148,3 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні зазначається, що в обсягу реалізованого бензину 55,9% припадало на продаж бензину марки А-94-98, 37,8% – А-90-93, 6,3% – А-72-80.

У грудні 2009 року через мережу АЗС було продано вроздріб світлих нафтопродуктів на загальну суму 3,694 млрд. грн., з якої 2,676 млрд. грн. (72,4%) становив роздрібний товарообіг від продажу бензину моторного і 1,018 млрд. грн. (27,6%) – від продажу дизельного пального.

На 1 січня 2010 року на АЗС в залишках налічувалося 129,6 тис. тонн бензину і 57,3 тис. тонн дизельного пального.