ЦВК затвердила форму та зміст бюлетеня на другий тур

Центральна виборча комісія затвердила форму та зміст виборчого бюлетеня для повторного голосування на виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК одноголосно.

Зокрема, під час голосування 7 лютого у виборчому бюлетені буде дві кандидатури у президенти – Юлія ТИМОШЕНКО та Віктор ЯНУКОВИЧ. Текст бюлетеня буде надрукований державною мовою на папері рожевого кольору із захисними знаками.

Бюлетенів буде надруковано на 0,5% більше від загальної кількості зареєстрованих виборців.