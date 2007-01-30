Після смерті актора директора Чернігівського театру звільнив голова ОДА

Голова Чернігівської облдержадміністрації Микола ЛАВРИК підписав розпорядження про розірвання контракту з директором обласного драмтеатру Іваном СЕМЕНЕНКОМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі облдержадміністарції.

Підставою для такого рішення названі виявлені порушення при укладанні контракту з генеральним директором драмтеатру.

Начальнику управління культури і туризму ОДА рекомендовано вжити невідкладних заходів щодо розірвання контракту як такого, що укладений із порушеннями чинного законодавства.

Як повідомлялося раніше, протягом півроку у Чернігівському обласному драмтеатрі тривав конфлікт між директором та групою акторів, які влітку з вимогою звільнення директора оголосили голодування. Загострення конфлікту відбулося на початку цього року, коли через інсульт помер один з організаторів акції протесту актор Сергій Гончар. Ситуацію у драмтеатрі розглядали на сесії депутати облради, вони рекомендували ОДА вжити дієвих заходів для встановлення у колективі драмтеатру нормального психологічного клімату.