ЄС виявив схему нелегального ввезення китайських запальничок

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством (European Anti-Fraud Office) виявив схему нелегального ввезення в ЄС китайських запальничок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі офісу.

Згідно з повідомленням, офіс продовжує розслідування кількох справ щодо нелегального ввезення одноразових запальничок китайського виробництва, задекларованих як індонезійські або малазійські.

Розслідуванням, зокрема встановлено, що лише під малайзійським походженням до ЄС було ввезено понад 300 млн. одноразових запальничок з Китаю протягом останніх 4 років.

За попередніми розрахунками, втрати бюджету ЄС від несплачених податків становлять щонайменше 20 млн. євро.

Одноразові запальнички китайського виробництва мають обкладатися антидемпінговим митом в розмірі 6,5 центів з кожної запальнички.

Обсяг ринку одноразових запальничок ЄС оцінюється в 1 млрд. штук щорічно.