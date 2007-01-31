Помер відомий письменник Сідні Шелдон (фото)

У США у віці 89 років помер відомий письменник Сідні Шелдон.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Шелдон помер від ускладнень після пневмонії в медичному центрі імені Ейзенхауера в Ранчо Міраж. У момент смерті біля його ліжка були дружина Олександра і дочка Мері.

Шелдон народився 11 лютого 1917 року в Чікаго (штат Ілінойс). Навчався у Північно-західному університеті, служив у ВПС США, а в 1941 році вийшов у відставку. Початок сорокових років для Шелдона був освітлений вогнями Бродвею: він у співавторстві з Беном Робертсом написав кілька сценаріїв для бродвейських постановок.

У 1948 році він отримав премію "Академія" за сценарій спектаклю "Холостяк і шалене дівча", а в 1959 році - премію "Тоні" за сценарій мюзиклу "Руда".

З 1963 року Шелдон почав писати сценарії телесеріалів, завдяки яким досяг неймовірної популярності. За "Шоу Патті Дюка" (1963-1966) і "Мрія про Джені" (1967-1970) він отримав нагороди "Емі".

Перший опублікований роман Шелдона - "Оголене обличчя" - в 1970 році приносить йому премію Едгара По. Подальші романи також відразу потрапляли до списків бестселерів.

За заслуги перед літературою і кінематографом Сідні Шелдон отримав іменну зірку на голлівудській Алеї Слави. Крім того, його ім`я присутнє в Книзі рекордів Гіннеса: Шелдон - автор, який найбільше "перекладається" у світі. Сумарний тираж його романів перевалив за 275 мільйонів екземплярів.

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