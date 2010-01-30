Під Київ збираються переселити ланей з Азово-Сиваського парку

Дирекція Азово-Сиваського національного природного парку в зв’язку із регулюванням чисельності та статево вікової структури поголів’я лані європейської планує переселити частину популяції цих тварин - 20 особин - для вольєрного утримання в ЗАТ «Українські лови» Богуславського району Київської області.

Як повідомили УНІАН в Державному управлінні з охорони навколишнього природного середовища в Херсонський області, дирекція Азово-Сиваського національного природного парку вже звернулася до управління з цього приводу.

Подібний захід проводиться в зв’язку з тим, що надмірна чисельність тварин на певній території може зашкодити і тварині, і навколишньому середовищу. Охорона тваринного світу, в свою чергу, передбачає комплексний підхід до вивчення стану, розробки і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення всієї екологічної системи, в якій перебуває і складовою частиною якої є тваринний світ.

Тому в даному випадку Держуправління не заперечує переселенню диких тварин, за умови дотримання вимог, передбачених Законами України «Про тваринний світ» і «Про мисливське господарство та полювання» та у відповідності до наказу Мінприроди України «Про затвердження лімітів добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитних та хутрових звірів у сезон полювання 2009/2010 років».