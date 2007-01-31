Водія, який збив двох дівчат і спричинив безпорядки, оштрафували на 68 грн.

Водія, який 20 грудня 2006 року збив двох дівчат і спричинив масові безпорядки у Тернополі, суд притягнув до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу розміром 68 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, винуватець ДТП на засідання Тернопільського міськрайонного суду не з’явився, оскільки перебував у відрядженні. Кримінальну справу проти водія не порушували, позаяк, згідно з висновками медекспертів, обидві потерпілі отримали легкі травми. Слідство ж у кримінальній справі, порушеній за фактом перешкоджання роботі працівників правоохоронних органів 20 грудня, наразі ще не завершене.

Як повідомляв УНІАН, увечері 20 грудня 2006 року Сергій Б. збив на пішоходному переході двох студенток, що спровокувало масові заворушення у місті. Обурені тернополяни перекинули автомобіль міліції та машину самого винуватця ДТП, після чого вирушили пікетувати міське управління міліції. Пікет тривав до півночі.