Під час полювання вбили єгеря
23:35, 01 лютого 2010Суспільство
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Підприємець випадково натис курок
Поблизу села Ватажкове Полтавського району в лісовому масиві мисливець убив єгеря.
Про це УНІАН повідомили в ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області.
За їх даними, група мисливців у неділю з ранку вийшла в ліс. Під час перезарядки рушниці один з мисливців, 53-річний підприємець, випадково натиснув на курок, і заряд дробу влучив 38-річному єгереві в шию. Рана виявилася смертельною.
За фактом порушено кримінальну справу за статтею 119 КК України "вбивство з необережності".
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