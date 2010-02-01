Під час полювання вбили єгеря

Поблизу села Ватажкове Полтавського району в лісовому масиві мисливець убив єгеря.

Про це УНІАН повідомили в ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області.

За їх даними, група мисливців у неділю з ранку вийшла в ліс. Під час перезарядки рушниці один з мисливців, 53-річний підприємець, випадково натиснув на курок, і заряд дробу влучив 38-річному єгереві в шию. Рана виявилася смертельною.

За фактом порушено кримінальну справу за статтею 119 КК України "вбивство з необережності".