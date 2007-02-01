ЗІЛ врізався у маршрутку: є постраждалі
15:05, 01 лютого 2007Суспільство
880
Усього травмовано 9 осіб
Внаслідок двох дорожньо-транспортних пригод сьогодні у Дніпропетровську було травмовано 9 осіб, серед яких 9-місячна дитина.
Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні ДАІ.
О 10.00 на Донецькому шосе Дніпропетровська вантажний автомобіль „ЗІЛ” зіткнувся з маршрутним таксі, внаслідок чого госпіталізовано водія маршрутки і трьох пасажирів.
Близько 12.00 на Заводській набережній маршрутне таксі виїхало на зустрічну смугу і зіткнулося з автомобілем „ВАЗ-2108”. Водій і пасажири легковика, у тому числі 9-місячна дитина, госпіталізовані.
У Дніпропетровську сьогодні складні погодні умови – мокрий сніг та сильний вітер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter