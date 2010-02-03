Кримський штаб Тимошенко заявляє, що регіонали підробили підписи

Кримський штаб кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО заявляє про підробку документів членами двох дільничних виборчих комісій, що представляють кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА.

«У виборчих комісіях №94 і №96 представники Партії регіонів підроблювали виборчу документацію, а саме: підписи секретарів в ухвалах комісії (№ 94 - від 01 лютого №1 і ухвалі комісії № 96 від 31 січня № 1)», - говориться в переданій УНІАН заяві кримського штабу Ю.ТИМОШЕНКО.

Штаб заявляє, що «згідно з законодавством рішення виборчих комісій повинні підписувати голова і секретар».

«Якимось чином в графах ухвал, напроти (прізвища) секретаря значилися підписи, які не є підписами відповідних осіб. Більш того, по датах, вказаних в ухвалах, засідання виборчих комісії взагалі не проводилися», - йдеться в заяві.

БЮТ направив скаргу в прокуратуру Бахчисарайського району Криму на дії членів комісії від Партії регіонів в окрузі №10.

Партія регіонів поки не відреагувала на заяву бютівців, яка було передана в ЗМІ увечері в середу.